Acr Messina, chiesto il rinvio di due gare. Quale lo stato economico federale?

La partita per tenere in vita il Messina, dopo l’avvio della liquidazione giudiziale, si gioca su più campi e vede come principale protagonista il curatore Maria Di Renzo, divenuta di fatto la figura centrale per provare a dare un futuro al club.

Ore frenetiche di lavoro, che possono già essere decisive per il percorso da imboccare. Come filtrato già lunedì, è stato richiesto il rinvio delle prossime partite di campionato, nello specifico quelle contro Gela (21 settembre) e Acireale (mercoledì 23 nel turno infrasettimanale). È attesa in tal senso una risposta da Lnd e Figc, con cui i rapporti si stanno sviluppando pure su ulteriori questioni da chiarire. Nello specifico, quella relativa alla situazione debitoria federale, unico fardello che andrebbe a carico di chi si troverebbe ad acquisire il titolo sportivo. Con che tipo di procedura e con quali tempi? È tutto ancora da capire. Prima delle successive mosse, si attendono appunto i passaggi di cui sopra: ok al rinvio delle prossime due gare e contabilizzazione delle situazione economica federale, cioè il rapporto tra debiti accumulati (tra cui gli stipendi di giugno non saldati dalla precedente proprietà) ed eventuali crediti anche precedenti (in Lega Pro, ad esempio per cessioni o bonus).

Cosa accadrà dopo, sarà una conseguenza. I tempi di un'asta fallimentare sono lunghi, impossibile rientrarci senza l'accesso a un esercizio provvisorio al momento non attivato. Per garantire l'attività sportiva e tutti gli impegni finanziari a essa collegati, dunque, serviranno strade quanto più immediate.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale