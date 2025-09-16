Acr Messina, decretato un fallimento che umilia l'intera città. Gli scenari che si prospettano adesso

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura calcistica dell’Acr Messina targata da ultimo Sciotto-Alaimo-Cissè, con il “fallimento” decretato dai giudici. Dopo una vendita fantasma e anni d’improvvisazione e confusione. Una barca che è affondata fuori dal campo e che umilia l’intera città.

Erano quasi le dieci ieri mattina quando il collegio civile-fallimentare della prima sezione del tribunale presieduto dal giudice Ugo Scavuzzo ha sciolto la riserva assunta dopo l’udienza tra le parti del 10 settembre scorso e ha depositato il provvedimento con cui ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, accogliendo la richiesta della Procura e rigettando la proposta di un piano di rientro sulla base della cosiddetta “continuità aziendale” avanzata dai legali della società, gli avvocati Gianpiero Picciolo e Giuseppe Cicciari.

Il collegio ha quindi accolto la richiesta di liquidazione giudiziale che la Procura aveva depositato il 6 maggio scorso per la forte esposizione debitoria della società, e che era stata poi ribadita con dovizia di particolari nel corso delle varie udienze dal sostituto procuratore Fabrizio Monaco.

Il passaggio chiave della sentenza. «In definitiva - scrivono i giudici - gli elementi acquisiti e, segnatamente, l’entità rilevantissima dei debiti, la mancanza di liquidi e la perdita di esercizio considerevole rendono manifesto un ormai irreversibile stato di insolvenza e, cioè, una situazione non transitoria, grave ed irreversibile di oggettiva impotenza economica e non già temporanea illiquidità, per la quale l’imprenditore non è più in grado di far fronte e con mezzi normali alle proprie obbligazioni».

I giudici poi in sentenza si occupano del quadro economico globale che hanno rinvenuto dalle carte. E scrivono tra l’altro che «... in base al bilancio al 31.12.2023 l’Acr Messina srl: a) risulta gravata da un elevato ammontare di debiti, pari complessivamente ad euro 2.195.858, di cui euro 293.957 nei confronti dei fornitori, euro 763.390 per tributi ed euro 381.850 per contributi previdenziali, b) ha un attivo patrimoniale, pari ad euro 1.221.549; c) ha una perdita di esercizio pari ad euro 184.690». Ed ancora «... sussiste anche lo stato di insolvenza dell’Acr Messina srl, come si evince dalla situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.08.2025 in base al quale risultano debiti per complessivi euro 3.190.116,50 a fronte di un attivo patrimoniale complessivo pari ad euro 2.767.735,57, con una perdita di esercizio pari a euro 1.341.020.47 e con disponibilità liquide esigue (circa euro 19.000)».

Ma cosa succede adesso per la società gestita da Aad Invest Group e da Pietro Sciotto, ma soprattutto per la gestione sportiva “affidata” in qualche modo alla Doadi Srls? La curatrice fallimentare nominata dai giudici, l’avvocata Maria Di Renzo, dovrà provare a garantire la prosecuzione dell’attività sportiva dialogando con il giudice delegato al “fallimento” Daniele Madia, con una procedura a evidenza pubblica da organizzare in tempi relativamente brevi, dopo aver realizzato un inventario dei beni. La prossima udienza per esaminare lo stato passivo è stata già fissata per il 13 gennaio prossimo. E nel frattempo potrebbe ottenere un “esercizio provvisorio” dell’attività sportiva per evitare l’esclusione dal campionato. La curatrice potrebbe decidere cioè di far stimare immediatamente l’asset, ipotizzando un ramo d’impresa, e metterlo all’asta cercando sul mercato acquirenti, oppure potrebbe anche decidere di “cancellare” la squadra dal campionato se non sussistono le condizioni oggettive per andare avanti, e poi vendere quel che resta del patrimonio societario. Potrà poi esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, non solo gli ultimi in ordine di tempo che hanno gestito la società ma quelli che hanno operato nel corso dell’ultimo quiquennio.