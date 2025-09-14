Messina a San Cataldo per la prima vittoria

Testa solo al campo, tutto ciò che riguarda la situazione societaria rinviato alla prossima settimana: Messina di scena a San Cataldo, seconda tappa di una Serie D da salvare con un miracolo sportivo. La squadra deve pensare solo ai tre punti, tra l’altro non può incidere sugli altri ambiti, quindi soffermarsi troppo avrebbe solo un effetto potenzialmente deleterio. Togliendo energie.

Si riparte dal pari interno con l’Athletic Palermo e da un’altra settimana di lavoro nella quale mister Pippetto Romano e il suo staff hanno potuto continuare a conoscere meglio la squadra, lavorando sia sull’aspetto fisico (carente) che sugli ambiti tattici. Probabile che si veda oggi al “Mazzola” una squadra molto simile a quella scesa in campo sette giorni fa. Nello schieramento (5-3-2) e negli uomini, anche se qualche modifica potrebbe anche profilarsi. Out Saverino, che non è partito con la squadra, fermato da un problema muscolare.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale