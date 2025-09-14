Il Milazzo scappa, l'Igea l'acciuffa: giusto pari nel derby (2-2)

Un derby bello e ricco di colpi di scena. Meglio il Milazzo nel primo tempo, che i mamertini chiudono avanti di due gol grazie alle reti di Cassaro di testa sugli sviluppi di un angolo e di Giunta su rigore. Nella ripresa arriva la reazione rabbiosa dell'Igea Virtus che, pur in dieci per il rosso diretto a Maltese e dopo aver evitato lo 0-3 (palo di Giunta), la pareggia nel giro di cinque minuti con il tap-in di Samake, che appoggia in rete dopo un'accelerata di Joao Pedro e Calafiore, che impallina Mileto sul suo palo. I giallorossi creano i presupposti per il sorpasso ma finisce con un giusto pareggio.