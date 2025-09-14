Il Messina rimonta e vince a San Cataldo: Azzara protagonista, Touré chiude i conti

Sancataldese – Messina 1-3

Marcatori: al 15′ pt Viscuso, al 16′ e al 30' st Azzara, 44′ Touré.

Sancataldese: La Cagnina, Pisciotta, Ferrigno, Viglianisi (43′ Rozzi), Castro, Iddrissou (18′ st Caetano De Oliveira), Dalloro (30′ Sidibe), Chironi, Sandona, Viscuso (30′ st Germano), Mulè (18′ st Lo iacono). A disp.: Gennaro, Calabrese, Di Rienzo, Tutino. Allenatore: Orazio Pidatella.

Acr Messina: Sorrentino, De Caro, Trasciani, Orlando, Yakalei (Maisano), Tesija, Garufi, Zucco (1′ st Azzara), Bombaci, Reis (46′ pt Tourè), Roseti (1′ st Aprile). A disp: Paduano, Di Lazzaro, Clemente, Bosia, Fravola. Allenatore: Savanarola (Romano squalificato).

Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria

Vittoria di carattere per l’ACR Messina, che nella seconda giornata di campionato di Serie D espugna il campo della Sancataldese con un netto 3-1. I peloritani hanno sofferto nella prima frazione, andando sotto al 25’ con la rete di Viscuso, che ha portato avanti i padroni di casa. Nella ripresa, però, la musica è cambiata grazie ai cambi operati in panchina: l’ex di giornata Azzara ha firmato una doppietta decisiva, prima sfruttando l’assist di Aprile, poi con una splendida punizione dal limite che ha ribaltato il punteggio.

Nel finale è arrivato anche il tris di Touré, autore di una grande azione personale che ha chiuso definitivamente la gara. Un successo pesante in ottica salvezza per il Messina, che attende adesso la pronuncia del Tribunale sul proprio futuro societario.