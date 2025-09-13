Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina verso San Cataldo con il fiato sospeso...

Slitta alla prossima settimana la decisione dei giudici fallimentari. Squadra chiamata a isolarsi e continuare l’inseguimento alla salvezza

Tra campo e tribunale: ennesimo momento topico, delicato, decisivo nel percorso irto di ostacoli che ormai da mesi si trova ad affrontare il Messina.
I giudici fallimentari non si sono ancora pronunciati dopo l’udienza di mercoledì e a questo punto lo faranno all’inizio della prossima settimana, dopo la trasferta di San Cataldo, presumibilmente lunedì. Le posizioni sono ormai note: la Procura continua a chiedere l’avvio della liquidazione giudiziale, provando tra l’altro a integrare il fascicolo con ulteriori elementi a supporto delle proprie tesi in merito all’impossibilità, allo stato attuale, di assicurare la continuità operativa.
