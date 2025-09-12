Il Messina cresce nel test in attesa del Tribunale. Trasciani: "Felice di essere tornato. A questa chiamata non potevo dire di no"

Test in trasferta per il Messina, che sta preparando il secondo match di campionato sul campo della Sancataldese, ma sempre in attesa di sviluppi in ambito societario e con le attenzioni rivolte alle decisioni del Tribunale. I giallorossi, che cercano di isolarsi dalle vicende extracampo, sono stati impegnati al “Bucalo” di Santa Teresa di Riva in un allenamento congiunto con la Jonica, formazione di Promozione: una prova utile per mister Pippo Romano, che ha potuto vedere di nuovo in azione i propri giocatori dopo la sfida contro l’Athletic Palermo. Vittoria (2-1) per i peloritani ma, al di là del risultato, sono arrivate buone indicazioni fisiche e tattiche, per un gruppo che prova a migliorare la condizione atletica e l’affiatamento tra i vari elementi e reparti.

Gara giocata su tre tempi: al vantaggio locale di Wellington, i biancoscudati hanno risposto con i gol di Angelo Azzara, su punizione, e dell’esterno offensivo brasiliano, Diego Mori, un classe 2003 in prova ed ex Cavese. Ancora out Francesco Saverino per un affaticamento muscolare e Bruno Maisano, che ha svolto differenziato. Regolarmente al centro della difesa Daniele Trasciani, tra gli elementi di maggiore esperienza e tornato in giallorosso dopo due stagioni.

«È un piacere essere di nuovo qui, ne sono entusiasta. Se chiama il Messina non puoi pensarci e non puoi dire no», ha affermato il classe 2000, tramite i canali social del club.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale