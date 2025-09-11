ACR Messina, possibile ribaltone. Oggi si pronunciano i giudici?

Slitta la decisione sulla sorte giudiziaria dell’Acr Messina. Il collegio fallimentare presieduto dal giudice Ugo Scavuzzo, dopo una lunga camera di consiglio, si è riservato il verdetto che forse potrebbe arrivare nella giornata di oggi. Quella di ieri è stata comunque una lunga udienza sulla richiesta iniziale della Procura di liquidazione giudiziale per l’Acr Messina per la gran mole di debiti accumulati. Questo perché il commissario giudiziale nominato dal Tribunale, l’avvocata Maria Di Renzo, che insieme al consulente tecnico-contabile Corrado Taormina sta lavorando al caso, ha espresso ufficialmente parere negativo sulla proposta avanzata dai legali della società, gli avvocati Gianpiero Picciolo e Giuseppe Cicciari, di proporre un piano di “continuità aziendale” con la Doadi srls, che di fatto sta gestendo in queste ultime settimane la stagione sportiva.

In udienza poi la Procura, che era rappresentata dal sostituto Fabrizio Monaco, ha ribadito la propria richiesta iniziale ai giudici di dichiarate il “fallimento” della società calcistica.

