Acr Messina, si torna in tribunale: oggi nuova udienza

Si torna in tribunale, davanti al giudice Daniele Carlo Madia, anche se l’udienza odierna sarà interlocutoria, salvo colpi di scena al momento inattesi, per definire il futuro dell’Acr Messina.

La tappa era stata fissata precedentemente rispetto al rinvio (al 10 ottobre) della presentazione di una proposta di concordato preventivo o degli altri strumenti sui quali stanno lavorando i consulenti con la regia dal commercialista Antonio Morgante. Due mesi di slittamento accordati per la mancata risposta da parte di alcuni creditori che non avrebbero così permesso di stilare un programma di rientro definito e dettagliato. I giudici fallimentari in sostanza avevano ritenuto sussistenti i “giustificativi motivi” addotti dalla società per concedere la proroga, comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza (ex articolo 44 della materia fallimentare). I gravi motivi a cui si era fatto riferimento, richiamati nell'articolo 39, sono in concreto le mancate risposte che secondo il gergo tecnico avrebbe portato alla cosiddetta “circolarizzazione dei crediti”.

Lo scorso agosto, ancora “ballava” peraltro la soluzione per l’esternalizzazione della gestione sportiva, con il giudizio negativo espresso dal commissario Maria Di Renzo sull’ipotesi di subentro della Doadi, il botta e risposta via pec e il quadro in qualche modo poi sistemato con la nomina di Giuseppe Peditto come direttore generale da parte dei soci AAD Invest e Pietro Sciotto, tramite il presidente Stefano Alaimo.

A Palazzo Piacentini, l’udienza collegiale odierna prevede la comparizione delle parti, la procura da un lato con il sostituto Fabrizio Monaco e i legali della società dall’altro. Si metteranno sul tavolo le differenti posizioni e probabilmente verrà fissata l’udienza successiva, dopo il 10 ottobre: quella che probabilmente segnerà un solco vero sull’Acr intesa come società (slegata al momento dall’ambito federale): in quella sede dovrebbe arrivare un eventuale ok al piano concordatario o l’apertura della liquidazione giudiziale.