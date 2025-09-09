Messina, il direttore sportivo Martello è soddisfatto: “Un Messina con lo spirito giusto”

Oltre le aspettative. È questa la sensazione avvertita nel post gara dell’esordio del Messina contro l’Athletic Palermo. Lo 0-0 nella prima gara interna del nuovo e rivoluzionato Acr ha lasciato entusiasti, ma senza illudersi, sia lo staff tecnico che il direttore sportivo Giovanni Martello, intervenuto in rappresentanza della società per analizzare la partita del “Franco Scoglio”. «Le incognite c’erano, scontato che fosse così, anche perché la squadra è totalmente nuova e con appena cinque allenamenti. Non ci aspettavamo tanto, ma sinceramente sono contento. Ho visto lo spirito giusto, quello che deve avere la squadra, deve essere un gruppo battagliero e unito. Ha lottato, si è aiutato e, anche se c’è ancora tanto da migliorare, i presupposti sono buoni. Alla prima gara non potevamo pensare di essere perfetti e con meccanismi già oliati. Lo spirito è da elogiare».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale