Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Messina, il direttore sportivo Martello è soddisfatto: “Un Messina con lo spirito giusto”

Messina, il direttore sportivo Martello è soddisfatto: “Un Messina con lo spirito giusto”

Il ds ritiene positivo l’esordio con l’Athletic Palermo dopo pochissimi allenamenti «Gruppo battagliero e unito, dobbiamo lottare senza pensare alle penalizzazioni»

Oltre le aspettative. È questa la sensazione avvertita nel post gara dell’esordio del Messina contro l’Athletic Palermo. Lo 0-0 nella prima gara interna del nuovo e rivoluzionato Acr ha lasciato entusiasti, ma senza illudersi, sia lo staff tecnico che il direttore sportivo Giovanni Martello, intervenuto in rappresentanza della società per analizzare la partita del “Franco Scoglio”. «Le incognite c’erano, scontato che fosse così, anche perché la squadra è totalmente nuova e con appena cinque allenamenti. Non ci aspettavamo tanto, ma sinceramente sono contento. Ho visto lo spirito giusto, quello che deve avere la squadra, deve essere un gruppo battagliero e unito. Ha lottato, si è aiutato e, anche se c’è ancora tanto da migliorare, i presupposti sono buoni. Alla prima gara non potevamo pensare di essere perfetti e con meccanismi già oliati. Lo spirito è da elogiare».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province