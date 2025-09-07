Romano: “Grinta e cuore, siamo il Messina”. Oggi l’esordio al “Franco Scoglio” con l’Athletic Palermo

La vigilia dell'esordio in campionato, in programma questo pomeriggio contro l'Athletic Palermo al “Franco Scoglio” (ore 15), è stato anche il giorno della presentazione dello staff tecnico del Messina per l'annata 2025/26: tutto in extremis, a testimonianza di quanto si è dovuto correre nell'ultima settimana per provare a sopperire, in ogni modo possibile, ai gravi ritardi accumulati durante un'estate in cui (sportivamente parlando) ha regnato un devastante immobilismo.

Aveva già parlato tramite i canali ufficiali del club al momento del suo arrivo (o ritorno in altra veste), ora mister Pippetto Romano ha parlato di questo primo scorcio di avventura: «Le sensazioni sono positive, abbiamo provato a costruire qualcosa di importante in pochi giorni. Quando ho ricevuto la telefonata dell'Acr ho accettato con entusiasmo, sono legato a questa piazza. Ricordo le emozioni di una volta, è difficile ripetere quelle imprese ma c è la disponibilità di tutti per salvarci e poi programmare il futuro. Sono qui per lo stemma del Messina, per l'affetto ai tifosi e per quello che mi ha prospettato la società, un programma per gli anni successivi. Qualora dovessero cambiare le prospettive, lo dico con sincerità, io mi metterò da parte ma in questo momento sono contento di quello che è stato fatto; è un'annata difficile ma lavoreremo per cercare di risolvere tutto». Sulla partita odierna poi: «Complicata per varie vicissitudini. Loro sono più avanti come preparazione, ma dobbiamo sopperire con grinta, cuore, determinazione. In quattro giorni assemblare una squadra non è semplice ma crediamo di averne creata una all'altezza per la Serie D. Abbiamo avuto difficoltà a recuperare giocatori, parecchi non accettavano per la classifica o per la società, il ds Martello è stato bravo a ingaggiare giocatori di provenienza diversa e metterli insieme. Faremo di tutto per raggiungere subito i tre punti per l’autostima e per l’ambiente. Servirà adattamento anche al campo, perché ci alleniamo sul sintetico e giocheremo su erba naturale, ma dobbiamo tenere la distanza e giocare da squadra compatta. Parecchi non hanno 90 minuti e dovremmo anche alternare i calciatori».

