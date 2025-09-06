Messina: torna Trasciani, firma il croato Tesija

Acquisto di livello per la categoria formalizzato nelle scorse ore per il Messina, che in realtà è un ritorno: quello di Daniele Trasciani, ottimo centrale adattabile anche a laterale, in giallorosso già in Lega Pro nelle due stagioni a cavallo del 2022, prima in prestito dal Teramo e poi a titolo definitivo. Cresciuto nelle giovanili di Roma e Cesena, il classe 2000 nelle ultime due stagioni ha giocato con Trastevere e Roma City, vicino casa. Adesso è pronto per questa avventura: nelle scorse ore è arrivata la firma.
Sempre ieri è giunta l’ufficialità di altri due acquisti. Quello del centrocampista Marko Tesija: nato a Spalato in Croazia, classe 1992, che ha militato nelle giovanili dell’Rnk Spalato, prima di indossare le maglie di varie squadre in giro per l’Europa: Dugopolije, Zadar, Zrinjski Mostar, NK Zagabria, Rudes, Gorica, Senica, Spartak Trnava, Ao Xhanthi, Brasov-SR e Ilvamaddalena (precedente esperienza in Sardegna nell’ultima annata).
