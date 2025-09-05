Acr Messina, via libera allo stadio sino a un massimo di 4990 posti

Roster dei portieri di fatto chiuso, con il terzo ufficializzato in questa settimana per il Messina: dopo Paduano e Del Bello, ieri è stato il turno di Andrea Sorrentino, che consegna alternative a mister Pippo Romano pur non trattandosi di un under. Circostanza indica la volontà di non giocare con un giovane tra i pali, bensì “spalmarli” in mezzo al campo. Sorrentino infatti è classe 2004 e in carriera ha militato nelle giovanili della Salernitana e indossato le maglie di Akragas, Campobasso, Siracusa e Varesina.

Intanto nelle scorse ore si è tenuto il sopralluogo del “Gruppo Operativa Sicurezza” allo stadio “Franco Scoglio” per verificare le condizioni per la disputa della prima partita della stagione in programma domenica contro l’Athletic Palermo. L’iter si è messo in moto dopo le note vicende dei giorni scorsi e la schiarita sul tema dell’uso dell’impianto da parte dell’Acr, al di là della situazione debitoria per circa 200mila euro che dovrà essere sanata. La Questura ha rilasciato la licenza di pubblico spettacolo e dato il via libera anche per quanto riguarda gli spalti per un capienza complessiva di 4990 spettatori, un numero inferiore rispetto alle scorse annate ma coerente con l’attuale momento sportivo e la necessità di ridurre i costi per la gestione dell’impianto. Riattivata, dunque, la prevendita tramite “PostoRiservato” che era stata peraltro tra i punti della discordia nei rapporti tra il club e Palazzo Zanca, con l’Ente che non aveva gradito il ritrovarsi con la vendita dei biglietti aperta senza i necessari e propedeutici passaggi relativi al raggiungimento di un accordo per la concessione della struttura (che lo ricordiamo, al momento sarà solo di gara in gara, sino a ottobre, per un costo singolo di 3200 euro e senza alcuna convenzione generale).

