Acr Messina-stadio, un ostacolo da duecentomila euro

C’è un contenzioso da circa 200mila euro a dividere il Comune e l’Acr Messina sull’utilizzo del “Franco Scoglio”. È questo il nodo principale che accompagna la mancata risposta alla richiesta d’utilizzo dell’impianto presentata dall’ancora presidente Stefano Alaimo, indicato a gennaio dalla AAD Invest Group come nuovo numero uno del club dopo l’acquisto, in realtà mai perfezionato a livello economico, dell’80% delle quote da Pietro Sciotto. La AAD si è però rivelata da subito insolvente, Alaimo si è dimesso senza mai formalizzare l’uscita e resta tuttora presidente solo di nome. Il recente passaggio alla Doadi Srls, infatti, riguarda unicamente il ramo sportivo, con Giuseppe Peditto direttore generale a titolo gratuito.

Sul piano formale, quindi, nulla è cambiato. Da qui l’incognita: il Messina potrebbe essere costretto a disputare la prima in casa con l’Athletic Palermo in campo neutro, probabilmente al “Fresina” di Sant’Agata, già teatro di due gare di Coppa del Milazzo. Ma anche in caso di ok per lo “Scoglio” servirebbero comunque il via libera del Gos e della Commissione di pubblica sicurezza. Altra corsa contro il tempo. Prima di Ferragosto il sindaco Basile aveva chiarito che si sarebbe poi seguita la procedura ordinaria: concessione a pagamento di partita in partita per chi in possesso dei requisiti.

Proprio qui emergono i problemi del Messina e la lunga lista di debiti con il Comune. 170mila euro per l’uso combinato di “Scoglio” e “Celeste” tra il 2021 e il 2023, con il club che sul tema, un anno fa, dichiarava di poter compensare quella cifra con lavori eseguiti al “San Filippo” per oltre 150mila euro, relativi alle stagioni 22/23 e 23/24. A quella massa debitoria, poi, si sommano altri 130mila euro riferiti agli ultimi due campionati, come sottolineato dalla risposta ricevuta dal vicepresidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci. Il debito, quindi, è riconosciuto e quest’estate se n’è discusso in commissione sport. Se la società dimostrasse di averlo inserito nel piano di rientro da presentare in tribunale, ora rinviato al 10 ottobre, si potrebbe provare a trovare un punto di incontro. Se ne parlerà sicuramente nell’incontro previsto per questa mattina tra i rappresentanti del Messina e il direttore generale del Comune Salvo Puccio. Tra le mosse che avevano creato malumori negli uffici competenti, anche il lancio nel pomeriggio di lunedì della prevendita per la gara con l’Athletic Palermo, poi rimossa da postoriservato.it. I biglietti in curva sarebbero costati 16,50 euro, con l’iniziativa promozionale “Cuori giallorossi” a prezzo ridotto che aveva destato curiosità tra i tifosi presenti al “Marullo”.