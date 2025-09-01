Prima uscita dell'Acr Messina, porte aperte al "Marullo": 150 tifosi in tribuna ma senza i gruppi organizzati

Messina in campo al "Marullo" di Bisconte per il primo allenamento stagionale. 150 i tifosi presenti, assenti i gruppi organizzati. Agli ordini di mister Pippo Romano sono 33 gli atleti in campo, alcuni già tesserati, altri in prova. Nello staff tecnico c'è Giuseppe Savanarola, ex calciatore giallorosso e bandiera dell'Acireale, oltre al preparatore dei portieri Davide Messina. Prosegue la lotta contro il tempo per dare una parvenza di squadra in vista dell'esordio in Serie D in programma domenica al "Franco Scoglio".
