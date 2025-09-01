Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Messina, oggi si comincia: allenamento a porte aperte

Messina, oggi si comincia: allenamento a porte aperte

Dalle 15 al “Marullo” in campo il gruppo agli ordini del tecnico Romano. Inseriti altri tre elementi in organico: il difensore Bosia, gli attaccanti Azzara e Tahra

Il ritardo è clamoroso ma finalmente si parte. Primo allenamento oggi per il “nuovo” Messina che dovrà affrontare il campionato di Serie D con handicap pesantissimi: -14 e forse più di penalizzazione, mancata preparazione estiva, roster allestito nel giro di qualche giorno. Corsa contro il tempo, non una novità in riva allo Stretto ma stavolta si è andati davvero oltre ogni limite, sul filo del rasoio. Non è certo responsabilità dei calciatori e dello staff tecnico che alle 15 inizieranno a lavorare insieme al “Marullo” di Bisconte per affrontare la sfida in programma domenica prossima contro l'Athletic Palermo al “Franco Scoglio”. Un appuntamento a porte aperte, per tenere vicina la gente: «I tifosi potranno sostenere e caricare i giallorossi in vista dell'imminente inizio del campionato», spiega il club. E in questo senso, c'è curiosità anche per testare gli umori della piazza.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province