Messina, oggi si comincia: allenamento a porte aperte

Il ritardo è clamoroso ma finalmente si parte. Primo allenamento oggi per il “nuovo” Messina che dovrà affrontare il campionato di Serie D con handicap pesantissimi: -14 e forse più di penalizzazione, mancata preparazione estiva, roster allestito nel giro di qualche giorno. Corsa contro il tempo, non una novità in riva allo Stretto ma stavolta si è andati davvero oltre ogni limite, sul filo del rasoio. Non è certo responsabilità dei calciatori e dello staff tecnico che alle 15 inizieranno a lavorare insieme al “Marullo” di Bisconte per affrontare la sfida in programma domenica prossima contro l'Athletic Palermo al “Franco Scoglio”. Un appuntamento a porte aperte, per tenere vicina la gente: «I tifosi potranno sostenere e caricare i giallorossi in vista dell'imminente inizio del campionato», spiega il club. E in questo senso, c'è curiosità anche per testare gli umori della piazza.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale