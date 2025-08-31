Messina, macchina in moto. Ecco i primi otto innesti

La raffica degli annunci si è scatenata nella serata di ieri con ben otto operazioni ufficializzate, a testimonianza dell'imminente avvio della stagione sportiva (finalmente!) anche per il Messina.

Trova conferma l'arrivo del difensore Francesco De Caro, napoletano classe 2000 che in passato ha vestito le maglie di Siracusa, Acireale, Taranto e Benevento. Lo stesso reparto vedrà in maglia giallorossa agire Giulio Orlando, elemento classe 1995 con Siracusa, Acireale, Licata e Fasano nel suo curriculum.

Quattro operazioni a centrocampo: ecco Emanuele Zucco, classe 2004, reduce dalle esperienze con Reggina e Locri. Under è Matteo Fravola, classe 2006, formatosi nelle giovanili di Roma, Palermo e Bari, che la scorsa stagione ha indossato la maglia del Licata. E poi c'è Carlo Clemente, originario di Altamura, classe 1998, ex Casertana, Brindisi, Andria e Fasano. Infine Sergio Agatino Garufi, nato a Giarre, classe 1995 che in carriera ha indossato le maglie di Catania, Santarcangelo, Feralpisaló, Catanzaro, Lupa Roma, Reggina, Matera, Latina, Flaminia e Ragusa.

Ultimi due tasselli in attacco, entrambi non italiani: Isyakha Toure è francese di Montreuil-sous-Bois, classe 2001, ha giocato con Torcy, Metz, Paris Fc, Chambly Oise, Colmar e Chieti. Inserito pure il brasiliano Reis Daquinto, classe 2004, ex di Votuporanguense, Lecco, Locri e Sondrio.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale