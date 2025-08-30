Messina, è sempre più una corsa contro il tempo

Sarà l’ultimo weekend senza calcio per il Messina, e forse va anche bene così per lasciare spazio al mercato che ancora non è decollato. Dopo la prevista eliminazione nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D sul campo della Vigor Lamezia, la società giallorossa non è riuscita a dare una decisa accelerazione al proprio pre-campionato, come sarebbe stato auspicabile, annunciando finora solo il direttore sportivo, Giovanni Martello, e l’allenatore Pippo Romano. Due figure fondamentali per avviare la programmazione, ma da tre giorni (i due sono stati ufficializzati mercoledì 27, ndr), nessun’altra comunicazione ufficiale, nessun giocatore arrivato in riva allo Stretto e, ovviamente, nessun inizio di preparazione (comunque in ritardo), quando manca appena una settimana al debutto.

