Messina, si deve accelerare: attesi i primi arrivi in città

Gli allenamenti potrebbero scattare domenica al “Marullo”, non vi è ancora comunicazione ufficiale ma continua la corsa contro il tempo del Messina per allestire una squadra che possa in qualche modo onorare il primo impegno di campionato in programma domenica prossima contro l’Athletic Palermo al “Franco Scoglio”.

Si è fermi agli annunci del ds Giovanni Martello e dell’allenatore Pippo Romano, attesa una raffica iniziale relativa agli atleti che hanno accettato di far parte dell’organico giallorosso. Dalla prima tappa stagionale in qualche modo garantita a Lamezia, in Coppa con la Vigor, dovrebbero continuare a far parte del gruppo il portiere Gennaro Paduano, il centrocampista Daniel Casazza e l’attaccante Angelo Azzara, già tesserati. Come scritto nei giorni scorsi, un altro colpo già chiuso è quello del ritorno di Francesco Saverino, elemento voglioso di vestire nuovamente la maglia giallorossa. Lottando per l’impresa.

Poi vi sono tutta una serie di contatti avviati. Tra i quali quelli con il difensore centrale Francesco De Caro, che nell'ultima annata si è diviso tra Angri e Puteolana, classe 2000. All'inizio di questa annata si era accasato all'Acireale, ma dovrebbe risolvere il proprio contratto, non avendo tra l'altro partecipato all'esordio in Coppa. Altro nome caldo è quello di John Kokanzo, centrocampista di qualità di origini francesi che può agire da play o trequartista, ex Montescaglioso e San Luca, classe 1999.

Il nome più “grosso” è quello di Calogero Minacori, che ha già lavorato con Modica e Martello a Licata, tedesco di nascita, capace di agire su tutto il fronte offensivo. Fiuto del gol e lavoro per la squadra nel suo bagaglio. Il classe 2000 sarebbe un colpaccio, ma bisognerà convincerlo a tornare in Sicilia lasciando la Luparense, con cui ha già firmato un contratto ed è al centro del progetto: missione difficilissima.

Ma ci sono anche altri nomi sul taccuino, in attesa di risposta definitiva. Si partirà, per poi valutare altri profili che possono essere in uscita nelle ultime ore di mercato tra Lega Pro e Serie D, elementi che possano tornare utili in questa delicata situazione.

Modica va in Conference

Ieri è stata una giornata storica per l'Hamrun Spartans guidata da Giacomo Modica, ex allenatore dell'Acr: la squadra maltese, infatti, pareggiando contro i lettoni del Rigas Skola, si è guadagnato lo storico accesso in Conference League. A segno anche Vincenzo Polito, altro ex Messina.