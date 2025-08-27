Messina, in campo resta tutto fermo mentre si rimescolano le carte

Un altro giorno è trascorso, l’esordio in campionato si avvicina (7 settembre) e del Messina che verrà non vi è ancora traccia: la settimana doveva aprirsi con l’approdo di direttore sportivo, allenatore e tesserati, con l’inizio degli allenamenti per provare a sopperire in qualche modo a una preparazione estiva che non c’è stata. Ma ancora niente di tutto questo si è visto e i ritardi continuano ad accumularsi. Il dg Giuseppe Peditto lunedì pomeriggio aveva annunciato i «primi acquisti ufficiali» nelle «prossime ore». Ne sono trascorse più di 24 nel silenzio.

Evidentemente qualcosa è cambiata con la fumata nera per l’approdo di Antonio Palermo, che non ha accettato l’incarico di direttore dell’area tecnica, piuttosto che di ds come precedentemente concordato. Avrebbe dovuto condividere dunque la direzione sportiva con un altro profilo e invece preferisce operare da solo. Evidentemente non arriveranno nemmeno i calciatori “bloccati” dall’ex Vastese, tra i quali l’attaccante Domenico Danti e il difensore Miguel Ortiz.

Chi si occuperà allora dell’allestimento della squadra? Il nome potrebbe essere quello del calabrese Antonino Laganà, la scorsa stagione al San Luca in Eccellenza, in precedenza esperienze in Serie D con Palmese e Gioiese, in Promozione con il Comprensorio Archi ma con una passato anche nel Messina, nella stagione 2016/17, con un ruolo nel settore giovanile. Vedremo se si arriverà oggi a un’intesa. Un altro nome che circola è quello di John Carrozza, ex dg del Locri. In tanto il dg Peditto continua a muoversi da solo, con la consulenza dell’avvocato Mauro Nucera, attuale dg del Legnano.

Contattati alcuni allenatori ma anche dei giocatori che dovrebbero aggiungersi a quelli già tesserati, prevalentemente under. Il primo acquisto ufficiale, oltre quelli scesi in campo a Lamezia, dovrebbe essere Francesco Saverino, classe 2001 originario di Sant’Agata Militello che ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione 2018/2019. Più difficile arrivare invece a Ciro Lucchese, esperto centrocampista classe 1996 ex Brindisi e Licata: nonostante le insistenze, il giocatore dovrebbe accasarsi altrove.