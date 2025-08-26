Acr Messina, urgono le prime ufficialità: a cominciare da ds e allenatore

«Stiamo lavorando duramente affinché il 7 settembre in campo ci sia una squadra degna della nostra città, già nelle prossime ore annunceremo i primi acquisti ufficiali»: con un comunicato ufficiale sul sito del Messina, il direttore generale Giuseppe Peditto ha preso la parola dopo il 5-0 incassato dai giovanissimi giallorossi che sono scesi in campo domenica a Lamezia contro la Vigor nella gara di Coppa. Ieri, però, nessun’altra nota ufficiale: magari arriveranno oggi.

Bisogna accelerare a tutto gas per recuperare il terreno perduto in termini di costruzione della squadra e lavoro in campo per potere davvero presentarsi all’altezza del primo impegno di campionato contro l’Athletic Palermo.

Il ritardo accumulato per le note vicende societarie è clamoroso, ma non sono ancora arrivate le “fumate bianche” relative a direttore sportivo e allenatore, di conseguenza non c’è ancora un gruppo di giocatori che si allena come deve accadere il prima possibile. I profili in pole restano quelli di Antonio Palermo ed Eduardo Imbimbo: nelle scorse ore ci sono stati altri contatti, coi dirigenti giallorossi si è discusso del progetto tecnico e del tipo di organico da allestire. I due hanno illustrato le proprie idee e chiesto alcune garanzie. Attese a stretto giro le determinazioni del caso prima di vagliare eventuali alternative (filtrati alcuni nomi che piacerebbero: un ritorno di Marcello Pitino alla direzione sportiva, Karel Zeman o Francesco Di Gaetano per la panchina).

A cascata, urgono rinforzi tra svincolati o calciatori che magari sono ancora in uscita da Lega Pro o Serie D e possono trovare collocazione in una piazza come Messina, ambita per tradizione anche se oggi equivale ad accollarsi una situazione complessiva tosta tra il -14 (almeno) in classifica e una condizione societaria tutta da decifrare considerato l’iter giudiziale pendente. Insomma servono elementi di qualità ma soprattutto “combattenti”, gente che sappia calarsi nella parte di una salvezza da conquistare lottando su ogni campo.