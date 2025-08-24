Un Messina improvvisato in campo a Lamezia PROBABILI FORMAZIONI

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il club è riuscito ad allestire in poche ore una squadra di giovani, appena arrivati in città e senza alcuna preparazione per presentarsi al “D’Ippolito” ed evitare altre multe

Il Messina giocherà questo pomeriggio allo stadio “Guido D’Ippolito” contro la Vigor Lamezia. La squadra giallorossa, nonostante i tanti dubbi dei giorni scorsi e quasi contro ogni pronostico, sarà regolarmente in campo nel match valido per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D, con fischio d’inizio fissato alle ore 16. Una trasferta organizzata in pochi giorni dalla società peloritana dopo l’accordo sottoscritto con la Doadi per garantire la continuità sportiva.
Con una rosa allestita in poche ore, e composta da tanti giovani (19 in distinta), l’unico obiettivo è quello di essere presenti ed evitare l’ammenda per una eventuale rinuncia (8 mila euro) che andrebbe ad accumularsi ai debiti già in conto e per i quali i legali della società giallorossa stanno preparando un piano di rientro.

Le probabili formazioni

Vigor Lamezia: Iannì, Amendola, Sanzone, Montebugnoli, Guerrisi, Staiano, Curcio, Di Pardo, La Vecchia, Tandara, Spanò. All.: Foglia Manzillo

Messina: Galesi, Di Cristina, Cavalli, Isaija, Miceli, Azzaro, Mazzone, Marretta, Milazzo, Runci, D'Amico. All.: Cirino

