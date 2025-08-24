Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
I baby dell'ACR Messina ne prendono 5 a Lamezia per evitare la multa... ma non la figuraccia

Da lodare solo l'impegno di un gruppo di ragazzi catapultati in campo per evitare di disertare l'esordio in Coppa Italia e rimadiare una sanzione

di

Cinque reti per evitare di prendere una multa all'esordio in Coppa Italia a Lamezia. Non certamente per evitare una figuraccia che c'è solo da augurarsi non sia la prima di una lunga serie. Il gruppo di baby messo su per onorare questo impegno in Calabria oggi non vestiva neanche i colori sociali che appartengono alla storia lunga oltre 100 anni: in campo l'ACR è scesa con una maglia rossa con i bordi bianchi. Della cronaca della partita inutile parlarne, resta solo da vedere cosa accadrà d'ora in avanti

A segno per i lamentini La Vecchia (21'pt), Tandara (28'pt e 33'pt), Sanzone (38'pt), Mascari su rigore (7'st)

