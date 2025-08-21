Messina, il forfait in Coppa sembra ormai inevitabile

Nonostante l’ottimismo dei giorni scorsi, quando il gruppo Peditto aveva incontrato anche i responsabili del “Marullo” per programmare gli allenamenti in vista del debutto in Coppa, la situazione in casa Acr Messina resta incerta. Nelle scorse ore, la società biancoscudata aveva persino provato a chiedere alla Lega il rinvio della partita del turno preliminare di Coppa Italia contro la Vigor Lamezia, in programma domenica al “D’Ippolito”, spostando la data al 31 agosto. Ma la richiesta non è stata accolta.

Così la prospettiva della rinuncia alla gara diventa ormai una realtà consolidata, come già ampiamente paventato nelle ultime settimane. Una scelta obbligata che avrebbe conseguenze immediate anche sul piano economico, aspetto estremamente sensibile in questo momento per l’Acr Messina. L’articolo 54 comma 5 delle Noif prevede infatti che la mancata disputa di una partita comporti una sanzione pecuniaria. Nel caso specifico della Coppa Italia di Serie D, la multa ammonta a 8mila euro. Diversi i parametri che si applicherebbero per le altre competizioni: 1.500 euro per la prima rinuncia nel campionato Juniores e 2.000 in Serie D.