Il Messina targato Doadi piazza i primi tasselli: Imbimbo in panchina, per l'area tecnica c'è Palermo

Il Messina targato Doadi muove i primi passi in serie D. Dopo l'investitura di Giuseppe Peditto in qualità di direttore generale è stato individuato anche il responsabile dell'area tecnica (che ha già offerto la propria disponibilità): si tratta di Antonio Palermo, ex ds della Vastese che proviene dal Castrovillari (squadra che milita nel campionato di Eccellenza). Per la panchina è forte la candidatura di Eduardo Imbimbo dal Giugliano. Per quanto riguarda altre figure, il ruolo di team manager sarà ricoperto da Giuseppe Antonino Rapisarda, mentre Giovanni Cirino si occuperà della logistica.