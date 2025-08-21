Acr Messina-Doadi, nuovo accordo di gestione. Peditto nominato direttore generale, per la panchina ipotesi Imbimbo

Possibile svolta nella gestione dell'ambito tecnico-sportivo del Messina. Dopo i botta e risposta via pec, proroghe e integrazioni, al fine di garantire la continuità operativa fondamentale dentro al percorso di risanamento del debito societario, l'Acr Messina ha deciso di stilare oggi un apposito nuovo contratto con la Doadi srls.
Da una parte l'Acr si è obbligata a partecipare regolarmente al campionato di Serie D, dall'altro la Doadi si impegna a coprire e garantire i relativi costi di gestione. In questo contesto, la società ha nominato, a titolo gratuito, Giuseppe Peditto quale nuovo direttore generale del club (per l'allenatore fari puntati sull'ex Giugliano, Eduardo Imbimbo). L'operatore locale, con dei trascorsi in passato nel calcio non proprio "fortunati" da far dimenticare, si è già messo al lavoro per chiudere gli accordi predisposti nelle scorse settimane relativamente all'allestimento della squadra. La speranza, a questo punto, è che attraverso una lotta contro il tempo si possa arrivare a presenziare, in qualche modo seppur senza adeguata preparazione fisica, all'impegno di Coppa Italia previsto per domenica prossima a Lamezia con la Vigor (evitando così anche una multa).
Visti gli ultimi impegni assunti dalla Doadi, la stagione calcistica per gli attuali soci dell'Acr dovrebbe essere a costo zero. Questo accordo, relativo alla stagione calcistica 2025/2026, evidentemente fa parte di una più complessa negoziazione contrattuale finalizzata a scongiurare la liquidazione giudiziale del club. Quindi a garantire il pagamento dei debiti societari, così come risulteranno dal redigendo piano di risanamento e dalla successiva (auspicata dai soci) omologa giudiziale attesa a ottobre.
Le parti, nella persona dei rispettivi presidenti, Stefano Alaimo per l'Acr e Giuseppe Antonino Rapisarda per la Doadi srls, hanno condotto le trattative e sono giunti alla stipula dell'accordo assistiti dai legali (avvocati Giuseppe Cicciari e Gianpiero Picciolo per Acr, Roberto Di Pietro e Daniele Arrigo per la Doadi srls).
Ovviamente l'ultima parola spetterà comunque al commissario giudiziale Maria Di Renzo per il parere non vincolante ed al Tribunale per le relative determinazioni, che possono essere anche di mero "nulla osta". Insomma, ci sono ancora passaggi formali dopo "l'aggiornamento" procedurale tra le parti.
