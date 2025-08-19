Messina, altro rinvio ma c’è sempre meno tempo

È un’attesa logorante quella che vivono i tifosi del Messina, sospesi tra disillusione e speranza e in attesa di buone nuove sul fronte societario. Nonostante tutto, il desiderio resta sempre lo stesso: vedere il biancoscudato in campo ogni domenica, ma con la dignità come principio cardine e irrinunciabile. La sezione fallimentare del tribunale, dopo il primo parere negativo del commissario giudiziale e del consulente tecnico-contabile, non si è ancora espressa sul passaggio del ramo sportivo alla Doadi Srls, ma il “gruppo Peditto” continua a mostrarsi fiducioso sull’esito positivo dell’operazione. Talmente ottimista al punto di ritenere che domenica il Messina sarà regolarmente in campo al “D’Ippolito” di Lamezia per il turno preliminare di Coppa Italia.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale