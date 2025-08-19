Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Messina, altro rinvio ma c’è sempre meno tempo

Messina, altro rinvio ma c’è sempre meno tempo

La sezione fallimentare del tribunale non si è ancora espressa sul passaggio del ramo sportivo al gruppo Peditto

È un’attesa logorante quella che vivono i tifosi del Messina, sospesi tra disillusione e speranza e in attesa di buone nuove sul fronte societario. Nonostante tutto, il desiderio resta sempre lo stesso: vedere il biancoscudato in campo ogni domenica, ma con la dignità come principio cardine e irrinunciabile. La sezione fallimentare del tribunale, dopo il primo parere negativo del commissario giudiziale e del consulente tecnico-contabile, non si è ancora espressa sul passaggio del ramo sportivo alla Doadi Srls, ma il “gruppo Peditto” continua a mostrarsi fiducioso sull’esito positivo dell’operazione. Talmente ottimista al punto di ritenere che domenica il Messina sarà regolarmente in campo al “D’Ippolito” di Lamezia per il turno preliminare di Coppa Italia.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province