Messina, c’è attesa: Doadi dentro o fuori?

Più che per l’Acr Messina, oggi è il giorno particolarmente atteso dalla Doadi srls. Prevista la pronuncia del tribunale fallimentare sul futuro del ramo sportivo del club, dopo l’ennesima proroga imposta al procedimento, con la richiesta nei confronti del “gruppo Peditto” di integrazione della documentazione. Non ancora una bocciatura nel vero senso del termine, ma un rinvio, quello della scorsa settimana, che ha confermato le perplessità dei giudici Monforte, Rando e Brecciaroli che seguono quelle del commissario giudiziale Maria Di Rienzo e del consulente tecnico-contabile Corrado Taormina. Le garanzie economiche e gestionali presentate fin qui non sono considerate sufficienti. Formalmente la porta resta aperta, ma la sensazione è che le possibilità di un esito positivo siano ridotte al minimo.

