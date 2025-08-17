Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Messina, si cerca l’ennesimo piano d’emergenza

Messina, si cerca l'ennesimo piano d'emergenza

Se come sembra dovesse arrivare la “fumata nera” al subentro della Doadi, la Cooperativa sarebbe pronta a sottoporre una “exit strategy” all’attuale proprietà

La possibilità che la gestione del ramo sportivo del Messina possa essere trasferita alla Doad è ormai appesa a un filo. Dopo la proroga concessa dal Tribunale fallimentare per fornire le integrazioni richieste, le percentuali che l’iter possa chiudersi con una fumata bianca sono ridotte al minimo ma bisogna ancora aspettare. Che novità!
La strada definitiva, in un senso o nell’altro, dovrebbe essere imboccata domani: almeno, una pronta risoluzione è quanto auspica l’attuale proprietà per sbloccare l’ ambito tecnico sinora clamorosamente fermo. Più che ambizione, per AAD Invest ma ancora di più per il socio di minoranza Pietro Sciotto, portare avanti anche federalmente l’attività societaria diviene una necessità per potere presentare un piano di ristrutturazione del debito quanto più credibile possibile, evitando la liquidazione giudiziale. Ma cosa potrebbe accadere dalla prossima settimana in avanti, è tutto da decifrare.
