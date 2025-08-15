Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina-Doadi, nessun ribaltone. Per i tifosi un Ferragosto con l'amaro in bocca

Messina-Doadi, nessun ribaltone. Per i tifosi un Ferragosto con l'amaro in bocca

Un nuovo “rinvio” sulla decisione relativa all'esternalizzazione del ramo sportivo dell'Acr Messina. Un differimento di qualche giorno. Una proroga sino a lunedì prossimo 18 agosto, data entro quale la Doadi srl dovrebbe integrare la documentazione presentata al Tribunale.
Non è una bocciatura vera e propria, ma la decisione presa ieri dai giudici (Simona Monforte, Roberta Rando e Valerio Brecciaroli) della sezione fallimentare di Palazzo Piacentini, è coerente con i pareri negativi espressi dal commissario giudiziale Maria Di Renzo e dal consulente tecnico-contabile Corrado Taormina. Motivati da una limitata dimostrazione, perlomeno allo stato attuale, di garanzie (economiche e professionali) tali da potere avallare l'operazione di subentro nell’attività federale, con collegato impegno ad acquisire le quote a seguito dell'eventuale approvazione del piano di ristrutturazione dal debito che dovrà essere presentato dagli attuali soci.
Quanto prodotto, insomma, non ha convinto né gli esperti, né i giudici. Che dunque hanno chiesto ulteriori dimostrazioni di solidità al gruppo che si era proposto di subentrare.

