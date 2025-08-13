Basile: «Poche parole sul Messina? Perché contano i fatti...»

Sno stati mesi intensi per l’amministrazione comunale, tra i grandi eventi estivi come i concerti del “Franco Scoglio” e, adesso, i preparativi per la Vara, momento clou dell’agosto cittadino. È un periodo dell’anno in cui tanti messinesi cullano anche il sogno della propria squadra di calcio: la gioia di immaginare sotto l’ombrellone il nuovo bomber o di discutere le idee tattiche del nuovo allenatore. Ma a Messina oggi tutto questo non è possibile.

È stato più volte ricordato come nei fatti l’Amministrazione non possa intervenire direttamente nella vicenda dell’Acr, trattandosi di un bene formalmente privato, ma i tifosi avrebbero gradito una presa di posizione e qualche parola in più, soprattutto dal sindaco. «Sono state dette - risponde Federico Basile - ma purtroppo contano i fatti, non solo sul tema calcistico. Scrivere, commentare può servire, ma ci sono procedure da portare avanti e in questo momento l’iter che vede impegnato l’Acr con il tribunale non aiuta la situazione sportiva, già compromessa dalla penalizzazione e che ha bisogno di una serietà societaria alle spalle. Sono convinto che ci debba essere la forza di un imprenditore che voglia investire sul Messina, in una città che merita un investimento importante come nelle altre realtà siciliane, affinché si possa appianare una situazione particolare. Non sono solo le parole che possono mitigare “l’ira” bonaria dei tifosi e mi auguro che tutti coloro che in questi mesi hanno parlato anche con il sindaco si facciano avanti in maniera seria».

Tra quelle persone che in questi mesi hanno parlato con Basile c’è Giuseppe Peditto, l’uomo che sta portando avanti i discorsi con il tribunale e che attende il parere del commissario giudiziale Maria Di Rienzo sull’affidamento del ramo sportivo del Messina, al quale dovrà comunque poi seguire l’ultimo “sigillo” del giudice delegato: «Peditto si è presentato a Palazzo Zanca - continua il sindaco - con “l’idea di”, ma la presentazione istituzionale al sindaco serve poco rispetto alla concretezza delle azioni. E lo ribadisco ancora una volta con forza. Sono i fatti che devono portare avanti il settore sportivo di un città che merita grande dignità».

Infine sulla concessione del “Franco Scoglio” a una squadra che il 7 settembre dovrebbe debuttare proprio tra le mura amiche con l’Athletic Palermo: «Si ragionerà sul sistema tradizionale, il nulla osta è stato concesso formalmente come doveva essere. Chi avrà i requisiti per utilizzare lo stadio per le partite, pagherà la quota della concessione, ma in questo momento di grave incertezza questo argomento è pure prematuro».