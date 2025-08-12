Messina, si attende il parere del tribunale

C’è una svolta nella telenovela infinita di questa paradossale estate del Messina. Quanto decisa lo si saprà solo dopo il responso insindacabile del tribunale: mai come in questo caso giudice supremo. Nella giornata di ieri l’Acr Messina, tramite i propri legali, ha depositato la scrittura integrativa che raccoglie le modifiche dell’accordo raggiunto nei giorni scorsi con la Doadi Srls, riguardante anche la gestione del ramo sportivo della società.

La prima intesa tra le parti era stata firmata il 4 agosto; due giorni dopo, il 6 agosto, il tribunale di Messina aveva chiesto alla parte subentrante alcune integrazioni, in particolare ulteriori garanzie a copertura dell’operazione e dettagli sugli attori coinvolti. Conclusa questa fase, si attende ora il provvedimento del commissario giudiziale che nelle prossime ore dovrebbe già esprimere il proprio parere sull’ipotesi di esternalizzazione della gestione tecnica al nuovo gruppo locale.

La vicenda si intreccia con la proroga di 60 giorni concessa dallo stesso tribunale all’Acr Messina per la presentazione del piano concordatario di rientro del debito, slittata al 10 ottobre. Resta però confermata al 10 settembre la data fissata per la comparizione delle parti. Appuntamenti che si scontrano con le esigenze puramente sportive del club. Per questo motivo si rende assolutamente necessaria una netta accelerazione nelle trattative per il passaggio di consegne al team guidato dall’operatore economico cittadino Giuseppe Peditto.

Il tempo stringe: tra dieci giorni il Messina è atteso dall’esordio in Coppa Italia in casa della Vigor Lamezia, ma non è affatto certo che la squadra (che oggi non esiste) si presenti, con l’ipotesi concreta di una rinuncia che ricalcherebbe il solco di quanto avvenuto nel primo anno dell’era Sciotto, quando l’allora massimo dirigente (oggi socio di minoranza al 20%) decise di non far presentare la squadra ad Acireale. E soprattutto incombe l’avvio del campionato di Serie D, il 7 settembre, con i biancoscudati che dovrebbero ospitare l’Athletic Palermo, ma con una rosa ancora tutta da costruire.

