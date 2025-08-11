Acr Messina, depositata l’integrazione all’accordo con Doadi: attesa la decisione del commissario

Questa mattina l'Acr Messina, tramite i suoi legali, ha depositato la scrittura integrativa che raccoglie le modifiche dell'accordo raggiunto nei giorni scorsi con la Doadi Srls e relativo anche alla gestione del ramo sportivo della società.

La prima intesa tra le parti era stata raggiunta e firmata il 4 agosto, a seguito della quale (il 6 agosto) il Tribunale di Messina aveva chiesto delle integrazioni alla subentrante. Nello specifico, ulteriori garanzie a copertura dell'operazione e dettagli sugli attori coinvolti.

Conclusa questa fase, si è adesso in attesa del provvedimento giudiziale del commissario, che esprimerà nelle prossime ore un proprio parere in merito all'ipotesi di esternalizzazione della gestione tecnica al gruppo locale.