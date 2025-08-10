Minguzzi è carico: “Messina, io sono pronto”

Direttore sportivo designato, ma per l’ufficialità e lavorare davvero per il Messina servirà che si risolva la questione societaria con il passaggio del club: Vincenzo Minguzzi attende novità da Giuseppe Peditto, punto di riferimento della Doadi, che sta cercando di assumere la gestione del ramo sportivo dell’Acr da Aad Invest e Pietro Sciotto.

Contatti frequenti fra il dirigente ravennate e l’operatore messinese, ma tutto è sospeso aspettando che si concludano i passaggi tra il gruppo messinese e il Tribunale per l’eventuale fumata bianca: «Non conosco lo stato delle cose perché è una situazione che devono gestire i legali. Io mi occupo della parte sportiva e tecnica, ho dato la mia disponibilità, ma devono verificarsi alcune condizioni, come il passaggio di consegne alla nuova società, che ancora non c’è stato».

Una lunga fase di incertezza che sta rallentando tutte le operazioni, ma Minguzzi non è rimasto fermo: «Il mio lavoro mi porta a restare informato e avevo già ipotizzato alcune operazioni per partire e mettere la squadra in campo, ma ogni giorno che passa costringe a modificare lo scacchiere. Messina merita rispetto, è una grande società con una storia importante e una grande tifoseria. Mi piacerebbe ma, ripeto, ci devono essere le giuste condizioni».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale