Un Messina mortificato. E non si intravede la fine del tunnel

Difficile trovare le parole per descrivere e raccontare un momento così. Tra i più bui e cupi della storia del calcio messinese. Ennesima giornata trascorsa in attesa di un sussulto che non arriva, in un trascinarsi di emozioni e sensazioni negative che paiono senza fine.

In un tempo in cui, in tutte le altre piazze si parla di campo, fatiche in ritiro, mercato e prospettive verso la prossima stagione (anche il Paternò ha sbloccato l’apparato tecnico, affidando la squadra a Karel Zeman), l’unico argomento a tenere banco sullo Stretto sono gli sviluppi relativi alla vicenda giudiziaria che riguarda presente e futuro dell’Acr. Al cui interno vi è anche il tentativo dell’attuale proprietà di “esternalizzare” la gestione sportiva. Anche in questo caso, ore trascorse invano: con la Doadi chiamata a rispondere alla richiesta di integrazioni del Tribunale per dare il via libera all’operazione.

In questa vuota e triste narrazione del nulla calcistico che corrisponde alla mortificazione della passione di migliaia di tifosi, ci sono purtroppo ancora tappe da superare e incroci da imboccare. Presentazione del piano di ristrutturazione del debito che verrà giudicato il 10 settembre e primo impegno di Coppa che il Messina, in queste condizioni, rischia seriamente di disertare. Altro che continuità dell’attività federale! Il 24 agosto ci sarà una squadra che si presenterà a Lamezia per il preliminare? Anche se fosse, sarebbe in una netta condizione di svantaggio rispetto agli avversari, con un allestimento d’organico dall’oggi al domani e di fatto senza preparazione fisica. Stefano Alaimo e Pietro Sciotto, soci attuali, sino a che punto arriveranno?

Oggi sono attesi i calendari della Serie D. Altro appuntamento di solito accolto con entusiasmo dalla gente, ma da queste parte oggi vissuto con la paura di una collezione di cattive figure tra un campo e l’altro.