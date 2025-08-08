Acr Messina, il Tribunale concede 60 giorni di proroga per la ristrutturazione del debito

Una proroga di 60 giorni. Su istanza dell'Acr Messina, depositata nei giorni scorsi dai suoi legali, gli avvocati Gianpiero Picciolo e Giuseppe Cicciari, ed assistita per la predisposizione del piano di risanamento dal commercialista Antonio Morgante, il Tribunale ha concesso alla società una proroga di 60 giorni per la presentazione di una proposta di concordato preventivo o degli altri strumenti previsti dall'art. 44 della normativa in materia, che fa riferimento all'art. 39 del codice d’impresa. I giudici fallimentari in sostanza hanno infatti ritenuto sussistenti i "giustificativi motivi" addotti dalla società per concedere la proroga, comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44. Il Tribunale nel contempo ha confermato l'udienza collegiale del 10 settembre per la comparizione delle parti, cioè, la Procura e la società.

I gravi motivi di cui parla l'art. 39 specificati dai legali dell'Acr sono in concreto le mancate risposte di alcuni enti previdenziali, le mancate risposte di alcuni dei creditori circa l'esatto ammontare del credito alle istanze avanzate ai privati dalla società, che secondo il termine tecnico è la cosiddetta "circolarizzazione dei crediti". C'è poi sempre in questo ambito da considerare la mancata risposta ai chiarimenti chiesti nelle settimane scorse dal commissario giudiziale, l'avvocata Maria Di Renzo, alla Doadi, che fa riferimento all’imprenditore Peditto, circa la possibilità della gestione sportiva della stagione 25/26.