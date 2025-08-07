Il Messina resta “sospeso”. Chi costruirà la squadra?

Sono rimaste due strade al Messina per dirimere i dubbi sul proprio presente sportivo e dare finalmente il via all’imminente nuova stagione. Un gong che sta per suonare inesorabilmente: il debutto in Coppa Italia è fissato per il 24 agosto contro la Vigor Lamezia, mentre il campionato di Serie D scatterà tra un mese esatto.

La prima via è quella che conduce al gruppo capitanato dall’operatore economico messinese Giuseppe Peditto, tornato in corsa dopo l’apparente fumata nera dello scorso fine settimana. La seconda conduce ancora una volta ad AAD Invest Group e Pietro Sciotto, con ogni discorso sul passaggio di mano rinviato eventualmente a dopo l’omologazione del piano concordatario.

Il tribunale ha chiesto ulteriori verifiche al gruppo Peditto, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti formali e finanziari legati all’intesa con il Messina. Tra i documenti richiesti figurano una visura storica della società designata per la futura gestione del club, modifiche contrattuali e precisazioni sulle garanzie economiche presentate. I potenziali acquirenti sperano in una risposta rapida per avviare poi il lavoro sul fronte tecnico, ma la procedura resta delicata e articolata: prima del via libera definitivo, serviranno tre pronunciamenti positivi, da parte del commissario giudiziale Maria Di Renzo, di un esperto contabile incaricato dal tribunale e infine della sezione fallimentare, che dovrà riunirsi in composizione collegiale. Oltre alla validità del contratto, i magistrati dovranno valutare anche la tenuta economica del soggetto indicato da Peditto, una società con capitale limitato, circostanza che potrebbe rendere necessario fornire ulteriori garanzie. Insomma, c’è ancora strada da fare e poco tempo a disposizione.

Nel frattempo, la scadenza del piano di rientro si avvicina: la proprietà attuale dovrà depositarlo entro l’inizio della prossima settimana (10 agosto). Un passaggio cruciale per evitare la procedura di liquidazione giudiziale e iniziare finalmente a costruire il futuro del club dopo l’abbattimento delle pendenze rimaste. Fosse così facile.