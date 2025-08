Il Messina è ancora al palo a diciotto giorni dal debutto

L’Acr Messina ufficialmente è ancora immobile a 18 giorni dal debutto ufficiale in Coppa Italia di D contro la Vigor Lamezia. Ma più la partita si avvicina, più aumentano i dubbi e le perplessità in una piazza già scottata dalla retrocessione e dall’assurda estate trascorsa e che non accetterebbe di incassare anche magre figure in giro per il Sud Italia. Come accadrebbe in caso di mancata presentazione al “D’Ippolito” il prossimo 24 agosto, ricalcando la falsariga della prima annata dell’era Sciotto, quando il presidente pensò bene di non far presentare la squadra ad Acireale per il turno di Coppa Italia.

Un silenzio ufficiale che continua nonostante il passaggio di consegne appaia adesso davvero vicino: l’assetto sportivo dovrebbe transitare dalla AAD Invest Group e dal socio di minoranza Pietro Sciotto alle mani del gruppo guidato da Giuseppe Peditto. L’accordo di massima tra l’operatore economico cittadino e l’attuale proprietà del Messina è stato raggiunto, ma mancano ancora due tasselli fondamentali, del tutto indipendenti dal ramo sportivo e puramente societario.

Il primo è rappresentato dal via libera che dovrà concedere il tribunale, il secondo dalle garanzie economiche a copertura del piano di rientro dal debito, che andrà presentato a Palazzo Piacentini entro la prossima settimana. L’udienza è poi fissata per il 10 settembre. Tempi quindi strettissimi sotto tutti i punti di vista, con quelli calcistici che incombono e non possono più aspettare. I nuovi potenziali proprietari si stanno muovendo già da tempo sotto traccia per dare forma a un’organizzazione sportiva che possa essere quanto più completa possibile: con l’ex Acireale e Rieti Vincenzo Minguzzi come direttore sportivo, un allenatore ancora da scegliere (ballottaggio che potrebbe essersi ristretto a Luigi Panarelli e Angello Bognanni) e una rosa da costruire praticamente da zero.

Nessuna fusione in vista con il Messina 1947, anche perché non sarebbe possibile nemmeno a livello federale, e nessun passaggio diretto di Maximiliano Sosa all’interno dell’Acr Messina, dopo il tramonto del progetto legato all’ex Città di Sant’Agata. Tuttavia, non è escluso che alcuni dirigenti previsti in quella struttura societaria possano confluire nell’organigramma dello stesso Acr, qualora il nuovo corso venisse avviato.

Sembra, invece, definitivamente accantonata la trattativa con l’avvocato spagnolo Arnau Baqué Roig, che aveva presentato un’offerta basata su un presunto portafoglio di diritti di credito dal valore dichiarato di circa 40 milioni di euro. Una proposta ritenuta troppo nebulosa per proseguire. Una terza via che dimostra come a pochi giorni dall’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva, il calcio a Messina resti ancora un cantiere aperto. E il tempo, che prima stringeva, adesso è ormai del tutto esaurito.