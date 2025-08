Il Messina 1947 non parteciperà al prossimo torneo di Eccellenza

L'ex Sant'Agata che nelle scorse settimana aveva cambiato nome in Messina 1947 ha deciso di non partecipare al prossimo campionato di Eccellenza. Dopo le voci di ieri sera, la pec ufficiale alla Lega è stata inviata pochi minuti fa.

La squadra non sarà dunque ai nastri di partenza nei gironi siciliani che verranno ufficializzati oggi. Al suo posto dovrebbe essere ripescato il Montelepre secondo nella specifica graduatoria, dietro al Cus Palermo e davanti alla Jonica.

Alla base delle decisione pare ci sia la sfiducia maturata nel presidente argentino Massimiliano Sosa. Che sperava in un ripescaggio svanito e non ha trovato l’auspicato sostegno sul territorio, sentendosi quasi isolato tra l’Acr che, seppur in difficoltà, resta per moltissimi tifosi la prima squadra e una Messana che ha raccolto nuovi sostenitori, “imprimatur politico” e simpatie dal territorio. Nelle scorse settimane c’erano stati dei contatti con un potenziale socio di origini siciliane che sembrava pronto ad affiancare Sosa, mentre di recente si era avvicinato il gruppo Peditto, ora tornato vicino alla gestione del ramo sportivo dell’Acr