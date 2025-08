Coppa Italia Serie D: esordi ad alta tensione per Messina e Milazzo, subito possibili derby del Sud

Esordio ufficiale il 24 agosto alle ore 16 per il Messina, ancora senza dirigenza né squadra, che dovrà affrontare (come, è ancora tutto da capire, semmai lo farà) la prima trasferta della stagione in Coppa di Serie D in casa della Vigor Lamezia. Affronterà i preliminari anche il Milazzo in casa (sarà pronto il "Salmeri"?) contro l'Athletic Palermo.

Direttamente al primo turno (31 agosto, ore 15) le altre: c'è il derby calabrese tra Reggina e Vibonese. Chi passa tra Vigor e Messina affronterà il Sambiase (dunque "rischio" stracittadina subito). Mentre l'Igea Virtus affronterà proprio la vincente tra Milazzo e At. Palermo. Quindi, anche in questo caso, potrebbe andare in scena una delle partite, sentite e attese della stagione già in Coppa.