AAD Invest e Sciotto, cosa ne faranno del Messina?

Un ritardo clamoroso dal quale bisogna venire fuori: 4 agosto e il Messina penalizzato di 14 punti non ha una dirigenza, uno staff tecnico, un giocatore tesserato. Tutto fermo, in attesa di possibili esternalizzazioni del ramo sportivo alla fine saltate. Al momento ogni aspetto è rimasto in mano all’attuale proprietà, l’inadempiente AAD Invest e il socio di minoranza Pietro Sciotto. Chiamati a presentare il prossimo 10 agosto il piano di ristrutturazione del debito in tribunale ma allo stesso tempo ad accelerare sul piano sportivo perché come detto non vi è completamente nulla alla base e fra tre settimane è previsto il primo impegno ufficiale in Coppa Italia (con l’elevato rischio di non presentarsi).

Cosa accadrà adesso? Non c’è più tempo da perdere e per dare continuità all’attività federale, alla base anche del poter evitare la liquidazione giudiziale, bisogna immediatamente muoversi. A livello societario, nelle ultime ore sembra essersi riaperta la pista che portava al gruppo messinese rappresentato da Giuseppe Peditto. Ora calde per comprendere il da farsi. Se stavolta si arriverà alla chiusura (c’è una base di lavoro fatto tra le parti) dopo l’infuocata mail spedita.

Sullo sfondo resta un’altra strada seppur tutta da verificare. Quella che porta a un soggetto spagnolo che ha inviato una manifestazione d’interesse e bozza di offerta. Ma i tempi sono strettissimi e la solidità degli interlocutori da accertare. Il riferimento dovrebbe essere Arnau Baqueé Roig, avvocato catalano già vicino all’Ajaccio in Francia. La base per subentrare in Acr è un’offerta di un euro per rilevare il 100percento del capitale sociale ma con il contestuale accollamento degli obblighi previsti dal piano da omologare dal Tribunale, fornendo fideiussione bancaria a copertura dell’assolvimento del saldo della mole debitoria.

Cosa farà l’attuale proprietà? Chiuderà con Peditto, proverà l’altra via o intanto inizierà a pianificare in proprio un presente sportivo che non può più attendere? Situazione delicatissima. Incertezza che dovrebbe trovare risposte nell’ennesima settimana che si preannuncia di passione e attesa.