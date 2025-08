Acr Messina, al lavoro sui pezzi mancanti per la svolta

Si cerca di accelerare, di avvicinarsi nel più breve tempo possibile al closing riguardante il trasferimento della gestione del ramo sportivo del Messina con vista su una futura cessione delle quote societarie. Un processo delicato e complesso, attualmente in corso, sul quale continua il lavoro dei consulenti del gruppo acquirente coi “colleghi” dell’attuale proprietà.

Si va avanti, cercando le formule che possano ridurre gli spazi d'azione, arrivando in fretta a un possibile epilogo positivo della vicenda: un ulteriore passaggio riguarda le garanzie a copertura della gestione sportiva annuale, che dal gruppo estero dovrebbero essere depositate in forma “liquida” (contanti), senza iniziali fideiussioni, per ragioni di praticità. Un segnale che sarebbe importante perché darebbe piena dimostrazione delle capacità degli investitori “scelti” dalla Cooperativa tra quelli con cui i componenti hanno avuto contatti negli scorsi mesi.

