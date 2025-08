Messina, si svuota la clessidra. Ma la vera partita è societaria

Passa il tempo e cresce la preoccupazione, si avvicina la data d’inizio della prossima stagione e del Messina che dovrebbe scendere in campo non vi è nemmeno l’ombra. Ansia legittima, come però è da accettare che oggi, in primis, la partita si gioca su un altro terreno che è quello delle trattative per cambiare l’assetto societario. Partita difficilissima per tutta una serie di ragioni, perché le parti in gioco sono diverse e, appunto, i tempi strettissimi. È un rischio da correre, anzi più che altro da accettare. D’altronde le alternative allo stato attuale non sono moltissime.

Sciotto (in minoranza di AAD) si muoverebbe solo in extrema ratio. C’è una pec arrivata dalla Spagna al momento “parcheggiata”. La cordata messinese attende. Il gruppo affiancato dalla Società Cooperativa continua a lavorare sulla bozza d’accordo che dovrebbe espandersi dall’esternalizzazione della parte sportiva (nella fase di transizione sino all’udienza di settembre) alle modalità di eventuale subentro al timone del club.

