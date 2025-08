Messina, Peditto getta la spugna: “Troppe richieste, tempo scaduto per rilevare l’Acr”

"Amo leggere i commenti delle persone specie se non sapete il lavoro che tutto il mio gruppo ha fatto con realtà e cose concrete: questa è la lettera completa. Questa missiva la mando per giusta conoscenza dei fatti. Ho provato, insieme al mio gruppo, a rilevare il Messina.

Ma nulla ogni volta sono stati capaci di fare sempre nuove richieste e l'ultima pec, con la nostra risposta punto per punto, la alleghiamo alla presente al fine di renderla pubblica per intero e per chiarezza e trasparenza. L'assurdità è chiedere una ulteriore fideiussione da 1.200.000 euro (peraltro doveva essere deliberata in meno di 24 ore, la richiedono con pec il 31.07.2025 e pronta, da parte nostra , la per-delibera obbligatoriamente entro il 01.08.2025) per la procedura del tribunale quando quest'ultimo ancora non si è espresso e non c'è nessuna quantificazione omologata dei debiti. Richiesta assurda ed anche infondata perché non si basa su un dato certo e reale.

Trasparenza e fine del tentativo

Oltre alla Pec, alleghiamo anche il contratto di affitto redatto dai loro legali ed accettato in tutto i punti da noi, ritengo giusto inviarlo e pubblicarlo per essere trasparenti e vogliamo che sia pubblico. Ma come tutte le cose della vita c'è un inizio ed una fine. Le ore 15:00 di oggi 01.08.2025, termine nostro perentorio, sono trascorse senza nessuna comunicazione e seppur il commissario aveva riferito in modo informale una positività della nostra proposta, l'Acr Messina nelle persone dei Soci, avvocati e consulenti hanno preferito farla decadere.