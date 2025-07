Serie D 2025/2026, definiti organici e ripescaggi: fuori il Messina 1947. Torna il format a 162 squadre

Definiti gli organici dei campionati nazionali dilettantistici con il via libera da parte del Consiglio Direttivo della LND, riunitosi oggi a Roma per decidere in tema di ammissioni e ripescaggi per la stagione 2025/2026.

Dopo aver esaminato le valutazioni comunicate dalla Co.Vi.So.D. e dal Dipartimento Interregionale, alla luce delle vacanze di organico in Serie D sono state ammesse al campionato tramite ripescaggio COS Sarrabus Ogliastra, Follonica Gavorrano e Montespaccato seguendo l’alternanza tra una squadra retrocessa dalla Serie D e chi ha partecipato agli spareggi tra le seconde di Eccellenza. Fuori dunque il Messina 1947, ex Città di Sant'Agata, che dovrà ripartire dal campionato di Eccellenza.

Il massimo campionato dilettantistico, al via il prossimo 7 settembre, ritorna così al format a 162 squadre, l’ultima volta nella stagione 2016/2017.