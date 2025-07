Messina, il tempo scorre e ora serve l’accelerata. Nuovi contatti tra le parti

Si va avanti a piccoli passi, con attenzione non solo sugli aspetti procedurali, ma anche con un occhio rivolto necessariamente al calendario e ai giorni che passano, perché il tempo che scorre non è un alleato dell’Acr Messina. Se ne è già perso troppo e si dovrà accelerare per chiudere il cerchio. Sarà la solita corsa contro il tempo, come successo nelle ultime otto estati del calcio messinese, per tentare ancora una volta di tenere in vita la biancoscudata. Non si è ancora arrivati a una vera e propria offerta ufficiale, ma il gruppo imprenditoriale estero (con delegati italiani) continua a lavorare per completare la bozza e definire quella che sarà la proposta finale con l’obiettivo di rilevare la società giallorossa. Le parti, Acr e la cordata di potenziali acquirenti, proseguono i loro contatti per chiarire gli ultimi dettagli e, dopo la positiva call dei giorni scorsi, adesso è atteso il momento del passaggio decisivo.

La delicata situazione richiede, però, il massimo impegno da parte di tutte le parti in causa e l’invio formale potrebbe arrivare a breve, entro il fine settimana o l’inizio della prossima. Anche perché non si potrà andare oltre: tutta la documentazione dovrà essere pronta e consegnata entro la scadenza improrogabile del 10 agosto, quando i consulenti del sodalizio peloritano dovranno presentare al tribunale il piano di rientro del debito, allegando anche l’offerta predisposta dagli imprenditori stranieri.

La strada è tracciata, i prossimi step sono delineati con scadenze ben precise e anche la piazza non aspetta altro che una possibile svolta per ridare vigore ai colori giallorossi.

Quella del 10 agosto è una data limite per non vanificare gli sforzi in atto, ma con la consapevolezza che l’ultima parola toccherà, comunque, ai giudici di Palazzo Piacentini che, un mese dopo, dovranno decidere se approvare la proposta del piano di ristrutturazione.