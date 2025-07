Messina, cresce l’attesa: ecco il debito col Comune

Non resta che attendere quali saranno i prossimi sviluppi societari dopo l’ultima call che ha messo di fronte i rappresentanti dell’Acr Messina e quelli del gruppo imprenditoriale estero (con delegati italiani). L’incontro a distanza è servito per definire ulteriori dettagli, soprattutto dal punto di vista dell’iter procedurale, con chi, tramite inizialmente la Società Cooperativa Calcio Messina, ha manifestato il proprio interesse.

La call sarebbe stata ritenuta positiva, ci sarebbe la volontà di procedere e gli eventuali acquirenti starebbero già strutturando un planning per inviare l’offerta. Un lavoro intenso e senza sosta, anche perché i tempi sono sempre più ristretti e il gruppo interessato spera di formalizzare a breve una proposta da sottoporre non solo alla società giallorossa, ma anche al tribunale.

Sono giorni importanti, perché la data del 10 agosto interessa la proprietà del Messina, ma anche il gruppo estero, in quanto l’offerta dovrà essere allegata al piano di rientro del debito stilato dai consulenti del club biancoscudato. L’intenzione, dunque, è quella di non allungare ulteriormente i tempi e una eventuale concreta offerta metterebbe “pressione” anche agli altri potenziali acquirenti della società giallorossa, guidata ancora dalla AAD Invest Group (Cissè e Alaimo, ormai spariti dai radar) e dal socio di minoranza Pietro Sciotto. Sono giorni che potrebbero segnare il destino di un’Acr che, ancora, vive senza certezze societarie e ancor meno sportive.

