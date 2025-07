Messina, i giorni più caldi: nuovo contatto tra le parti

L’ultima settimana di luglio si è aperta con un altro capitolo nella difficile situazione che sta attraversando l’Acr Messina. Ieri si è tenuto un altro confronto a distanza tre parti interessate al club: da un lato, i legali della società giallorossa, in rappresentanza di una proprietà intenzionata a cedere, e dall’altro il gruppo imprenditoriale straniero (con delegati italiani) che, nei giorni scorsi, ha manifestato la propria volontà di acquisire il club peloritano, avendo nella Società Cooperativa Calcio Messina, andata oltre il proprio ruolo originario e attiva in un contesto di totale immobilismo, un intermediario nei vari colloqui preparatori.

Dopo i primi approcci e gli scambi di pec e documentazione, non si è ancora arrivati alla tanto attesa “fumata”, bianca o nera, ma è stato fatto un altro passaggio per dettagliare l’iter procedurale, necessario per avere il quadro più chiaro possibile in una eventuale trattativa. Non si può ancora parlare di una svolta, ma quantomeno di ulteriori interlocuzioni utili per arrivare a un cambio di rotta.

