Acr Messina, il debito col Comune è di quasi 130 mila euro per le stagioni 2023/24 e 2024/25

Ammonta a 129.297 euro il monte debitorio dell’Acr Messina nei confronti del Comune. È quanto specificato da una nota del Dipartimento comunale sport e spettacoli, in risposta all’interrogazione presentata lo scorso 27 giugno dal consigliere e vicepresidente supplente del Consiglio Comunale, Giandomenico La Fauci.

La richiesta era stata inoltrata in seguito alla decisione dell’Amministrazione Basile di concedere al club biancoscudato il nulla-osta per l’utilizzo dello stadio “Franco Scoglio”, documento necessario per procedere con l’iscrizione alla serie D. Nulla-osta, inoltre, concesso anche alle altre due società locali, il Messina 1947 (in caso di ripescaggio in quarta serie, ma attualmente in Eccellenza) e la Messana, già sicura di partecipare al campionato di Eccellenza.

Il Dipartimento del dirigente, dott. Salvatore De Francesco, ha evidenziato che il debito è così suddiviso: nella stagione 2023/24 pari a 65.270 euro (comunicato alla società lo scorso 15 aprile) mentre nella stagione 2024/25 è di 64.027 euro (comunicato il 6 maggio).

Inoltre, esiste una situazione debitoria fino alla stagione 2022/2023 e un debito per le spese di utenze per l’utilizzo dello stadio “Celeste”, ma per la quale è in corso una procedura giudiziale.