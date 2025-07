Messina, ore caldissime: è la settimana decisiva

Agosto è alle porte e si entra nella settimana più calda per il futuro del calcio a Messina. Le prossime ore saranno decisive per scrivere il futuro dell’Acr, in attesa che il 10 agosto l’attuale proprietà depositi il piano di rientro dal debito definito dai propri consulenti per evitare la liquidazione giudiziale. Com’è noto, però, si sta lavorando al contempo per dare una guida diversa al club, inizialmente sul piano sportivo con un affidamento del ramo tecnico e poi possibilmente anche a livello di partecipazione societaria.

In questo senso, dopo i contatti dei giorni scorsi, come anche comunicato apertamente dalla Società Cooperativa, si aspetta la fumata con il gruppo che proprio la realtà costituita dai tifosi ha “promosso” tra quelli che sono stati contattati nelle ultime settimane. In tal senso, va evidenziato come non vi siano state altre realtà politiche o sociali che abbiano mosso un dito per provare a cambiare le cose, cercare un salvagente per dare continuità operativa all’Acr dopo la gestione AAD-Sciotto.

